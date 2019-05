Horrorpince Szegeden? - Fotó

Vajon mit rejtegetnek itt, amihez a lakat is kevés? Fotó: Tudósítónktól

Jó kis horrorfilmet lehetne forgatni városunkban. Néhány kellék már meg is van hozzá. Januárba írtunk a szegedi szellemhistóriákról , majd arról, hogy valaki levágott csirkelábakkal borzolja a kedélyeket, melyről kiderült, hogy halálhozó, pusztító jelkép.Mindemellett horrorfilmbe illő kép ez a pinceajtó is, amit valaki egy jelzőtáblaoszloppal zárt le, aminek a végén még a beton is ott van. Vajon mi lehet az, amihez már a lakat is kevés?