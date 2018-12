Hull a hó és hózik! Fehérré változott Szeged szombat reggelre - várjuk havas képeiket

Ahogy azt a meteorológia előre jelezte, akár 15-20 hó is hullhat a hétvégén. Rá is erősített az időjárás, péntek este óta megállás nélkül havazik Szegeden. Mi imádjuk, Ön is?





Csodálatos hangulata lett az adventi Szegednek. A fehérbe borult várost mi imádjuk. Ha Ön is, várjuk fotóikat a tudosito@delmagyar.hu címre.