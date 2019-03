Kicsit megbolondult a természet - nem hogy előbújt, de majdnem ki is nyílt a nárcisz Szegeden

Fotók: Farkas Judit

Az első hóvirágok, amikor még a havon kellett átverekedniük magukat, és. Most viszont az a helyzet állt elő, hogy egyszerre nyílik a hóvirág, az ibolya és a, amit ilyenkor eddig még nem láttunk, csak előbújni.Kicsit mintha megbolondult volna a természet, bármegírtuk:csak egy napig tartott, az is télen volt. Melegebb lesz azonban továbbra is az átlagnál.Ibolyából egyébként már egész kis mezők nyílnak, kora délelőtt elkaptuk, ahogy egy dongó reggelizett a lila virágok között.