Már megint felgyújtották a szelektív kukákat a Csörlő utcában, csak a kerék maradt - fotó

"Szeged-Tarjánban, a Csörlő utcában tavalyelőtt és 2 nappal ezelőtt is fölgyújtották a 3 db szelektív hulladékgyűjtő konténert. A múlt évi eset után az áramszolgáltatónak (is) komoly helyreállítási munkálatokat kellett végeznie. A legújabb "akció" eredményeként a konténerekből jószerével csak a kerekek maradtak..". - jelezte olvasó-tudósítónk, aki fotókat is küldött a szerencsétlen szelektív gyűjtők maradékáról. Ami valóban pár kerék. Jó kérdés, kinek és miért jelent ez szórakozást.

Az előző gyújtogatás után az áramszolgáltató is dolgozott a helyszínen. Fotók: olvasó-tudósító

Csak a kerekek maradtak.