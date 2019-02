Simán két helyet elfoglalni már nem is kihívás - újabb fotóválogatás szegedi parkoló tehetségekről

Két helyet foglal, ráadásul családi parkolóban. Fotók: olvasó-tudósító/Szabó Balázs

Szintén a Napfény Parknál készült a felvétel: ezen a parkoláson is kellett volna még dolgozni. Fotó: olvasó-tudósító/

Ez sem sikerült. Fotó: olvasó-tudósító/Illés Krisztina

A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. További részletek itt.

A Napfény Parkban egy kedves embertársunk nem hogy két helyet foglalt, de a családi parkolóban - olvasónk megörökítette. Simán két helyet elfoglalni már nem is kihívás.Szintén a Napfény Parkban fotózta le olvasó-tudósítónk ezt az autót - itt is dolgozni kellene még a technikán.A fotón egy igencsak merész embertársunk parkolási módszerét figyelhetjük meg olvasónk szerint. "A fénykép a Kossuth Lajos sugárúti Aldi parkolójában készült. Szerettem volna felhívni a figyelmét az autósnak arra, hogy a Kresz szabályai az Aldi parkolóján belül is érvényesek, de időm szűkében voltam, így zseniális vezetési képességeimnek köszönhetően kicentiztem a sérülésmentes távozást. Vajon miért szeretnék az emberek megtöretni a saját autójukat?" - teszi fel az elgondolkodtató kérdést olvasónk.Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.