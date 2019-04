"Tudom, a csíkokat festették rossz helyre": kifogott a parkolás a szegedi sofőrökön - fotók

"Nagyon sokszor jártam már úgy én is, hogy bár szabályosan parkoltam volna, nem tudtam, mert a korábban már odaparkolt autók sorban el-el csúszva álltak. Így követve a rendet, hogy mindenki be tudjon majd szállni az autójába, én is kicsit arrébb álltam, mint a felfestett vonal. Később mire visszatértem a kocsimhoz, persze a mellettem állók már elmentek, így a szitu pont így nézett ki mint a képen parkoló autó... Akkor vajon én is "tahó" voltam? A szándékos ajtórányitogatásokról meg nem is beszélve...mert tapasztalatból írom, hogy sajnos vannak olyanok, akiket az sem érdekel, hogy a kocsiban ülök épp, akkor is rányitják féltett autómra az ajtót... Inkább őket kellene a tahó kategóriába helyezni... Szóval néha azt is meg tudom érteni ha valaki szándékosan áll kicsit szabálytalanul a szép drága és féltett autójával." - írta olvasónk a fotók alá a facebookon, és többen helyeseltek a hozzászólására, mert ők is jártak már így.

Tudom, a csíkokat festettek rossz helyre... - írta olvasónk, Zsolt, aki ezt a mesteri parkolást megörökítette az Árkádban.Hasonló esetről küldött fotót korábban másik olvasó-tudósítónk, László a Szeged Plazából. - Sétáltam a családommal a kocsinkhoz, és egy fiatal, kopasz férfi ilyen módon parkolta le az autóját. Szeretném, ha ezt megosztanák, hátha a hozzá hasonlók is magukba néznek - fogalmazott olvasónk.Kommentelőink hozzászólásai nyomán azonban elgondolkodtunk rajta: biztos, hogy az a tahó, akit mi annak látunk?