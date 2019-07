Váratlan látogató egy százéves szegedi házban - fotók

Ártalmatlan, mégis ölik

Nem elég, hogy a siklók élőhelye egyre kisebb, az emberek is ölik ezeket félelmükben - pedig ártalmatlanok. A vízisikló mérget nem termel - ahogy az erdei sikló sem -, bár ha megriasztják, kobraállást vehet fel, és fenyegetően sziszeghet. Ilyenkor bűzös váladékkal spricceli le a támadót, amelyet a kloákájába ürülő mirigy termel, írja a Wikipédia. A veszélyhelyzetekből általában igyekszik elmenekülni, végső esetben holtnak tetteti magát: a hátára fekszik, száját kitátja, és nyelvét kilógatja. A rézsikló ugyancsak veszélytelen. A negyedik Magyarországon honos sikló, a írtuk meg korábbi cikkünkben - csak akkor, ha hozzák. Nem elég, hogy a siklók élőhelye egyre kisebb, az emberek is ölik ezeket félelmükben - pedig ártalmatlanok. A vízisikló mérget nem termel - ahogy az erdei sikló sem -, bár ha megriasztják, kobraállást vehet fel, és fenyegetően sziszeghet. Ilyenkor bűzös váladékkal spricceli le a támadót, amelyet a kloákájába ürülő mirigy termel, írja a Wikipédia. A veszélyhelyzetekből általában igyekszik elmenekülni, végső esetben holtnak tetteti magát: a hátára fekszik, száját kitátja, és nyelvét kilógatja. A rézsikló ugyancsak veszélytelen. A negyedik Magyarországon honos sikló, a haragos sikló támad ugyan, mert elég harcias, de mérge neki sincs - legfeljebb a harapása kellemetlen. Ez a fajta nagyon ritka, a környékünkön nincs populációja. Magyarországon jelenleg kétféle mérgeskígyó él. A keresztes vipera a gyakoribb, és ennek mérge erősebb: az utóbbi 60 évben két halálos esetről számolnak be , mindkettőnél fehérjeallergiája volt az áldozatnak. Marására nyolcféle ellenméreg ismert a Wikipédia szerint. A rákosi vipera az ország egyik legveszélyeztetettebb állata , már csak mintegy 1200 él a megmaradt hazai élőhelyeken a Hanságban és a Kiskunságban. Csongrád megyében egyébként alapjáraton nem él vipera,- csak akkor, ha hozzák.

Egy több mint százéves szegedi társasház lépcsőházában futottak bele a lakók a látogatóba - először nem értették, hogy került oda. A hátsó udvar és a pincelejáró felől érkezett, ügyesen felsiklott a lépcsőn, megpróbált beköltözni egy ajtó mögé, majd végül egy másik ajtó alatt talált magának egy üreget. Abban eltűnt, azóta nem látták.A pincében a nagy esőzések után térdig ért a víz egy ideig, akár ott is lakhatott a sikló. Csakhogy a víz eltűnt, vele a jó kis élőhely, így mennie kellett. Reméljük, valahol talált magának új otthont. Ránézésre vízi- vagy erdei sikló - mindkettő védett, előbbi 25, utóbbi 50 ezer forintos eszmei értékkel bír. Magyarországon védett egyébként minden kétéltű és hüllő. Az erdei sikló viszont hegyvidékeken, dombos tájakon érzi jól magát, erdő melletti településeken látják inkább.Ez a példány ez alapján vízisikló lehetett, ami nevével ellentétben nem csak víz közelében élhet meg, a tojásait például a szárazföldre, rothadó levélkupacokba rakja le. Télre is száraz, meleg helyet keres magának. A pincében éppen jól érezhette magát, főleg amíg volt víz. Abba nem akartunk belegondolni, min hízott ilyen szép nagyra, és mi fog most elszaporodni, hogy elköltözött. A keresztes vipera fekete színváltozata is hasonlít rá, de ez a fajta a környékünkön nem honos.