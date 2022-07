A kézdivásárhelyi lány jelenleg Budapesten él, és amellett, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen nemzetközi gazdálkodás szakon tanul, még kozmetikus iskolába is jár. A 21 éves Nóri szerint

ami nem jelent kihívást, az nem is okoz változást.

Ő változást is vár a Tündérszépektől, ami kihívást is jelent neki. Mint elárulta, hirtelen elhatározásból jelentkezett a versenyre. Úgy véli egyébként, hogy a kisugárzás alapja az önbizalom: fontos, hogy tisztában legyünk az értékeinkkel, egyediségünkkel, de ne másoknak akarjunk megfelelni, és ne másokat utánozzunk. Fontosnak tartja azt is, hogy egészséges legyen az életmódunk, de a léleknek is adjuk meg, amire vágyik.

Az erdélyi szépség most Budapestet és Pest megyét képviseli a döntőben. A Borsnak a közelmúltban elmondta: nagy álma volt, hogy a fővárosunkban élhessen. A szépségipar egyébként nem idegen pálya a családjában. négy évvel idősebb bátyja is modellkedett.

A lányoknak ráadásul nagyszerű mentorok is segítenek majd. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.