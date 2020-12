5+1 Tündérszép szett a mentoroktól: így ragyogj karácsonykor!

Bár az idei karácsony más, mint a megszokott, de így is a szeretet ünnepe. A Tündérszépek mentorainak szettjei téged is inspirálhatnak, hogy most is ragyogj.

Kocsis Korinna, Eszenyi Eszter és Szarvas Andi, a Tündérszépek három mentora igazán tudja, mitől lehet ragyogóan szép egy nő. Nem hiába szépségkirálynők mind, és nem hiába ők segítenek majd neked abban, hogy országos szépségversenyünkön valóra váltsd az álmodat.

Ne feledd, érdemes mihamarabb nevezni, hiszen a megyei fordulókba csak 30-30, az összevont Budapest-Pest megyei előválogatóba pedig 50 lány juthat be, a tét pedig óriási: 10 millió forintos összdíjazású szépségversenyünkön egyéves autóhasználat, modellszerződés és egyéb értékes nyeremények is gazdára találnak, és megismerhet az egész ország!

A kiegészítők varázsa

Egy egyszerűbb fazonú, ugyanakkor elegáns ruhát is feldobhatunk a kiegészítőkkel. Korinna tavaly például a szürke-fehér csillogó ruhához fehér hosszú fülbevalót választott, a szettet pedig egy piros szandállal tette igazán rafinálttá.

Szintén érdemes megnézni a következő összeállítást is: a fehér, arany díszítésű ruha nem követel már meg túl sok hangsúlyozást, és ezt nagyon jól érezte házigazda-mentorunk is. Nem csoda, hogy Európa legszebbjének választották, hiszen a stílusérzéke is hibátlan. Ehhez az alakot megmutató ruhához különleges, mégsem hivalkodó fülbevalót választott.

A mosoly elengedhetetlen

Szarvas Andi, Magyarország 2018-as szépe pozitív kisugárzásáról is híres, a mosolya pedig ezen a képen is elragadó. Amellett, hogy ne felejtsük el mosolyogni karácsonykor, érdemes megnézni, hogy egy akár egyszerűnek tartott magas nyakú pulóver is lehet ünnepi, pláne, ha piros. A szettet Andi is egy különleges fülbevalóval dobta fel.

Természetesen feketében is ragyoghatunk, hiszen mint tudjuk, minden nőnek kell, hogy legyen otthon egy fekete alapdarabja. Andi trükkje, hogy a harisnyája is fekete, ezzel elegánsabbá téve az öltözéket. Egy egyszerű hajfonás pedig szintén bármikor bevethető.

A fekete ruhák eleganciája

Eszenyi Eszter BLife szépségkirálynő is tudja, hogy a fekete tuti választás. Ő fekete lábbelit is választott, ami, tekintve hogy szőke a haja, a kontraszttal együtt kelt nagyszerű hatást, amit a hangsúlyos nyaklánc tesz igazán ünnepivé és különlegessé.

Ki mondta, hogy farmerben nem lehetünk csinosak? Megfelelő felsővel, például egy csipkés darabbal, máris elegánsak lehetünk nadrágban is.