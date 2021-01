A mentorok miatt nevezett Kinga újra a Tündérszépekre

Tavaly a megye 4 legszebb lánya között volt, a regionális fordulóból viszont már nem jutott be a döntőbe a Tündérszépek országos szépségversenyen Szabó Kinga. Idén újra nevezett, és bízik benne, hogy sikerül, legfőbb célja ugyanis, hogy megismerkedhessen a szépségkirálynő-mentorokkal.

Folyamatosan érkeznek a jelentkezések a Tündérszépek országos szépségversenyre: összesen már több mint félezer nevezést regisztráltak a tunderszepek.hu weboldalon. Csongrád-Csanád megyéből is vannak, akiknek eltökélt céljuk, hogy a legszebbek közé kerüljenek, közülük választottunk ki egy ismerős arcot, hogy mesélje el, miért vág bele ebbe a nagy kalandba. Szabó Kinga már tavaly is részt vett ezen a versenyen, bejutott a regionális fordulóba, az országos döntőbe viszont már nem. Értelemszerűen most az a célja, hogy ez is sikerüljön.

– A tavalyi verseny is jó élmény volt, hiszen sokan szóltak, hogy látták a fotóimat. Fizikoterapeutaként főleg idősekkel dolgozok, ők is büszkén hozták az újságot és gratuláltak – mesélte nevetve. Mint mesélte, ő a versennyel az egészséges életmódra, a mozgás fontosságára és a tánc szeretetére szeretné felhívni a figyelmet, hiszen ezek töltik ki mindennapjait. Vállalkozóként ugyanis táncstúdiót vezet és táplálkozási tanácsokat ad. – Igazából a fotózáson kívül tavaly nem volt semmi tennivalóm, mivel az első fordulók az online térben zajlanak, így még időt sem vett el tőlem ez a verseny. Idén azonban szeretnék bekerülni a felkészítő táborba. Nagy vágyam megismerkedni azokkal az egykori szépségkirálynőkkel, akik mentorként segítik majd a versenyzőket, mert szeretném, ha megosztanák velem a tapasztalataikat. Igazából idén ez volt az egyik legfőbb ok, amiért jelentkeztem – tette hozzá.

Szabó Kinga 27 éves, de mint mondta, egyáltalán nem zavarja, hogy vélhetőleg sok pályázó fiatalabb lesz nála.

– A sport és tánc miatt elégedett vagyok magammal. Ezért szeretném ezeket másokkal is megszerettetni, hogy belássák: 20, 30, 40 évesen is nézhet ki valaki jól és érezheti jól magát a bőrében.

Nem máshoz kell magunkat hasonlítani, hanem önmagunkból kell a legtöbbet, legjobbat kihozni.

Azt gondolom, ezzel a versennyel veszítenivalóm nincs, ahogyan másoknak sem, akik jelentkeznek. Ez egy kaland, amibe érdemes belevágni, és ki tudja, lehet, hogy az egész életünkre hatással lehet.

A sport és a tánc Kinga mindennapjainak része.

