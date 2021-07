Az igéző tekintetű Tündérszép nemet mond a plasztikára: jobbat tud ennél

Tündérszép-Renáta Komárom-Esztergom megyét képviseli országos versenyünk döntőjében. Az igéző tekintetű fiatal lány nem hisz a plasztikai műtétekben.

Az igéző szépségű Gyurik Renáta a család és a barátok biztatására jelentkezett a Tündérszépekre, és nem akármilyen sikert ért el: első szépségversenyén ő képviselheti Komárom-Esztergom megyét az országos döntőben. A 19 éves esztergomi lánynak kicsit már meg is változott az élete: egyre több fotózásra hívják, már egy kisfilmben is szerepelt, és a Facebookon is számos üzenetet kapott az ország különböző pontjairól.

Az igéző tekintetű szépség egyébként kozmetikusnak tanul, esztétikai specialista lesz majd, így pontosan tudja, hogy előttünk álló forró, kánikulai napokban mivel védhetjük legjobban a bőrünket. Sőt, nem csak ilyenkor.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy kerüljük a napozást, és nem csak nyáron, de akár télen is használjunk minimum ötvenfaktoros fényvédőt – tanácsolta. Ha már külső: Reni arról is beszélt, hogy szerinte ma már nem a természetes szépségre fókuszálnak a férfiak és a nők.

– Én viszont inkább a természetes szépség felé hajlok, és nem a plasztikai beavatkozásokat tartom a legjobb megoldásnak.

Hiszem, hogy az ember akkor a legszebb és a legtermészetesebb, ha elfogadja magát olyannak, amilyen.

Egy kis smink belefér, ahogy én is tettem most – részletezte az esztergomi Tündérszép, aki az idén nyáron nem tervez nagy utazgatást. Ősszel-télen szeretne saját szalont kialakítani, arra tesz félre minél több pénzt, ráadásul hétvégente iskolába fog járni. Reninek mindemellett a szíve is a helyén van: két adománygyűjtést is szervezett már, és a döntősöket sem ellenfélnek, inkább barátoknak tartja. Többükkel tartja is a kapcsolatot már. Hamarosan pedig élőben is találkozhatnak majd, hiszen közeledik a döntőt megelőző tábor ideje.

Augusztus végén a Balatonon várja majd a 22 döntős szépséget háziasszony-mentorunk, az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna szépségkirálynő, valamint két mentortársa, a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter, hogy segítsenek nekik a legjobb formájukat hozni a fináléban.

