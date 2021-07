Kittiéknél családi örökség a szépség

A Tündérszépek Zala megyei döntőse, Kovács Kitti a családi támogatás mellett is sok-sok bókot zsebelt már be. A 19 éves lány nagy szerelme a színház.

A 19 éves Kovács Kittinél mondhatni családi örökség a szépség, hiszen nővére két szépségversenyt is megnyert. Nagykanizsai Tündérszépünk, aki Zala megyét képviseli a döntőben, is több fotóssal dolgozott már, és ki szerette volna próbálni magát ennél komolyabban is a szépségiparban, ezért jelentkezett versenyünkre. És már azt is tudja pontosan, hogyan képzeli el a jövőjét.

– Az idén jelentkeztem a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, táncos színész szeretnék lenni. Hároméves korom óta balettozok – mesélte a sudár szépség, aki szeret a zaalegerszegi színházba járni. Mint elárulta, a színhz világa már egészen pici korában magába szippantotta, és igyekszik is mindent megtenni azért, hogy ez lehessen a hivatása.

Kitti szerint a szépség mellett a belső értékek is nagyon fontosak. Céltudatosságát mutatja, hogy milyen tulajdonságokat tart fontosnak:

segítőkészség, alázat, kitartás, fegyelem, előzékenység. Ezek juttatnak el minket a végcélhoz, bármiről is legyen szó.

Kittit a családja mellett barátja, barátai is támogatják, a legnagyobb támogatója pedig a nővére, aki, mint írtuk, maga is nyert két szépségversenyt már korábban. Emellett idegenektől is kapott elismerő, biztató szavakat.

A nagykanizsai lány szerint egyébként igen erős a Tündérszépek döntős mezőnye, a versennyel pedig nagy céljai vannak, bízik benne, hogy sok lehetőséget rejt számára a megméretés. Mivel szeret barátkozni, azt is reméli, hogy sok embert megismerhet majd, ráadásul hiszi, hogy mindenből lehet tanulni.

Nos, hamarosan tényleg újabb tudásra tehet szert Kitti, hiszen augusztusban várja őt felkészítő táborunk, ahol háziasszony-mentorként az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna szépségkirálynő, valamint két mentortársa, a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter segít majd neki, valamint 21 döntős társának.

Nézd meg Kitti összes fotóját!