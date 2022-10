Algyői úton befelé már torlódik, Dorozsmai úton, Bajai úton, Szabadkai úton és a Szőregi úton is. Körutakon jól lehet közlekedni. Budapesti körúton ma kezdik a munkálatokat az Űrhajós utca és a József Attila között mind a két oldalon lezárás van csak egy-egy sávon lehet egyenesen haladni, már most teljes a káosz. Buszmegállókat át helyezték a Makkosházi körútra. Tele vannak a környékbeli utcák Szamos utca, Űrhajós utca, Retek utca, Agyagos utca. Torlódik a forgalom az Aradi Vértanúk terénél, Boldogasszony sugárúton és a Felső Tisza parton is. Belvárosi híd tele van, Újszegedi részen sorok vannak a híd előtt, de tele van a Temesvári körút is és a Bertalan hídon is sűrűsödik a forgalom. Folynak a munkálatok a Veres Ács utcában, Mérey utcában és a Fecske utcában is lezárás van. Kossuth Lajos sugárúton kifelé-befelé tele vannak a sávok, körforgalom minden irányból torlódik - tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.