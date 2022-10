A körutak, sugárutak tele vannak, a hidakon is erős a forgalom mind a két irányban. A Budapesti körút végig tele van, de a Szamos utcán, Retek utcán , a Szilléri sugárúton is sok a jármű , csak úgy mint a Rózsa utcában és az Agyagos utcában. A József Attilán kifelé-befelé erős a forgalom, az Algyői úton is mind a két irányban hosszú sorok alakulnak. A belvárosi részen is kisebb torlódások kezdenek alakulni. A Szabadkai úton a bevásárlóközpont környékén van erős forgalom, csak úgy mint a Rókusi körúton és a Szőregi úton. A Kossuth Lajos sugárúton sincs hiány a közlekedőkből, körforgalomnál minden irányból alakulnak a sorok.