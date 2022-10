A belvárosi részen a Boldogasszony sugárúton befelé eléggé erős a forgalom, de tele van a Somogyi utca, Oskola utca, Dugonics tér. Sok az autó az Aradi Vértanúk terénél is. A Stefánián is szép hosszú sor van a hídra fel, a Belvárosi híd mind a két irányban tele van, de lehet haladni. A Bertalan hídon is sok a jármű, de folyamatos a haladás. A Temesvári körúton jó ütemben lehet autózni, viszont a Szőregi út kifelé már torlódik.

A Budapesti körutat érdemes elkerülni ugyanis az Űrhajós utcától a József Attila sugárútig útfelbontás van mind a két oldalon, ezért csak egyenesen a Makkosházi körút felé lehet menni ,illetve jönni egy-egy sávon. Az Űrhajós utcában forgalmi rend változás van a Budapesti körút felől nem lehet bekanyarodni. A Szamos utca, Retek utca tele van autóval, az Agyagos utcában is végig áll a sor a Makkosházi körút felé. Sokan vannak az Algyői úton, Dorozsmai úton, Szabadkai úton. A Kossuth Lajos sugárúton is tele vannak a sávok, a körforgalomnál minden irányból a szokásos sorok. A Vásárhelyi Pál utcában a Bakay Nándor utca után a Kossuth felé a szélső sáv még mindig le van zárva.