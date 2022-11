Erős a forgalom a bevezető utakon, az Algyői, Dorozsmai, Bajai úton már sorok vannak mindkét irányban. A sugárutakon szintén sok a jármű, így a József Attilán, a Csongrádin, Kossuthon, illetve a Kálvária sugárúton. A Rókusi, Makkosházi, Budapesti körút, a Csillag tér és környéke, Szilléri sugárút tele vannak, továbbá a Budapesti körút végén zajló munkálatok miatt a környező utcák is nehézkesek. A Vásárhelyi Pálon még le van zárva a szélső sáv, és az új hídon is folyamatban van a dilatációs munka a Szeged fele tartó oldalon. A Római körúton, a Mars tér körül, valamint a Tisza Lajos körúton is van bőven autó, kettős körforgalom, Hősök kapuja, Boldogasszony sugárút, Somogyi utca, Szabadkai út szintén tele vannak. A Makai, Szőregi úton sokan tartanak befele, a hidak előtt sorok alakulnak, mindkét hídon belassult a forgalom - tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.