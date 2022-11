A belváros már is be van dugulva a Dugonics térnél már minden irányból sorok vannak, araszolás van a Somogyi utcában, Oskola utcában, Zrinyi

utcában, Boldogasszony sugárúton és szinte a teljes belvárosi részen. Tele vannak a hidak is, a Bertalan hídon Szeged irányában a lezárás miatt át ér Újszegedre a sor. Dugó van a Makkosházi körúton, a Budapesti körúton is. A József Attilán kifelé, befelé sokan vannak, míg az Algyői úton befelé van hosszabb sor. A Dorozsmai úton sem rózsás a helyzet ugyanis kifelé-befelé araszolás van a belső sávok lezárása miatt. A Kossuth Lajos sugárúton minden sáv tele van, a körforgalomnál minden irányból torlódás van, a Vásárhelyi Pál utcában még a szélső sáv lezárása is nehezíti a haladást a Pulcz utca előtt.