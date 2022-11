Erős a forgalom a főutakon, így az Algyői, Dorozsmai, Bajai úton, Szabadkai úton valamint a sugárutakon, de ugyanez a helyzet a lámpás körforgalom körül és a külső-belső körutakon is. Makkosháza, tarján és felsőváros a főutaktól a kis utcákig tele vannak, lassú és nehézkes a haladás. Erős a forgalom a Mars tér környékén, a Széchenyi téren, a Dugonics téren, az Aradi vértanúk terén és a Tisza Lajos körúton. Abelvárosi utcákban is van bőven

autó. A Szőregi, Makai úton kifelé vannak többen, a hidak előtt is sorok vannak, leginkább a Vedres utca, a Népkert és Székely sor van belassulva.