A Bevezető főutakon is sokan vannak, a Makai úton és a Szőregi úton már araszolás van, de sor van az Algyői úton, a Dorozsmai úton és a Szabadkai úton is lépésben lehet haladni befelé. A Budapesti úton kifelé-befelé sokan vannak. A sugárutakon, körutakon is sűrűsödik a forgalom, lámpáknál kezdenek sorok kialakulni. A Belvárosi hídon lépésben lehet haladni Szeged irányába, illetve az Újszegedi részen sorok vannak a híd előtt. A Bertalan hídon is szépen alakul a sor.

A Budapesti körút munkálatok miatt, Makkosházi körút a József Attilai lámpánál be van állva. Tele van a Szamos utca, Retek utca, Agyagos utca is. A Csillag térnél is minden irányból sorok vannak, de sokan vannak az Irinyi János utcában, a Felső Tisza-Parton és a rakparton is. Torlódik a forgalom az Aradi Vértanúk terénél, a Dugonics térnél és a Boldogasszony sugárúton.

A Mars térnél is lassabb haladásra kell számolni, csak úgy mint a Kossuth Lajos végén a körforgalomnál. A Vásárhelyi Pál utcán még mindig le van zárva a szélső sáv a Púlcz utca előtt, a Veres Ács -Hajnal sarkon elkerített részt kell kerülgetni, és a Fekete Sas utcában is folynak a munkálatok.