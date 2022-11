Ködös, párás reggel van. A bevezető főútjainkon már sűrű a forgalom. Az Algyői úton befelé már torlódnak a járművek a Ladvánszky utcai lámpa előtt, de kifelé is sokan tartanak. A Budapesti úton kifelé-befelé erős a forgalom. A Dorozsmai úton és a Szabadkai úton befelé vannak többen és a Szőregi úton is befelé erősebb a forgalom. A Temesvári körúton a lámpáknál egyre hosszabbak a sorok. A Belvárosi hídon Szeged irányába lépésben lehet haladni és a híd előtt minden irányból sorok kezdenek kialakulni. A Bertalan hídon is sok a jármű. A körutakon is erős a forgalom, csak úgy mint a sugárutakon. Torlódik a forgalom az Aradi Vértanúk terénél a Boldogasszony sugárúton a Kossuth végén a körforgalomnál a Damjanich utcában a Budapesti körúton a Makkosházi körúton és a Csillag térnél is. Sokan vannak a Felső Tisza parton is. Az Irinyi János utcában félpályás lezárás van Tápé felé, de ez miatt a befele jövő forgalom is torlódik.