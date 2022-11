Erősödik a forgalom a bevezető utakon, külső részeken, sugárutakon, kiemelve a József Attila, Kossuth és Kálvária sugárutat, a nagykörúton pedig a Római, Párizsi, Bécsi szakaszokon vannak többen. A tarjáni és felsővárosi területek torlódnak a Budapesti körút végén zajló munkálatok miatt. Ugye itt 1-1 sávon csak egyenesen lehet menni mindkét irányba, a József Attiláról sem lehet a Budapestire fordulni semerről.

Céliránytól függően kerülni a Szamos és Retek utca felé, vagy Sólyom és Csorba utca felé lehet. A Vásárhelyi Pálon is változatlan a helyzet, a Bakay és Pulz között a szélső sáv zárva. A Kiss Ernő utcába sem lehet még behajtani, és a Bencfahát, Muskátli utcák is egy sávosak. Az Anna kút, kettős körforgalom, Hősök kapuja, Boldogasszony sugárút, Szabadkai út kezdenek megtelni. A hidak előtt is sorok vannak, a hidakon belassult a haladás, főleg a belvárosi hídon Újszeged irányából.