Élénk a forgalom már mindenfele, a bevezető utak, körutak, sugárutak is sűrűek, a Kossuth és Kálvária sugárút, nem beszélve a József Attila sugárútról. A Budapesti körút végén az Űrhajós és József Attila közt 1-1 sávon engedik a forgalmat, azt is csak egyenesen. Így aztán nem csak az Algyői út, a József Attila sugárút, Budapesti körút, hanem a Makkosházi körút, és a környező utcák is torlódnak. A Szabadkai út szintén nagyon erős, Dugonics tér, Aradi vértanúk tere, Boldogasszony sugárút, Zrínyi utca ugyancsak be vannak lassulva. Sűrű a Mars tér környéke, a lámpás körforgalom, Vásárhelyi Pál utca, itt is a Bakay Nándor és Pulz közti szakaszon még egy sávon lehet menni. A Makai, Szőregi út tele van a körforgalomig, ugyanígy a Vedres, Csanádi, Bérkert utca és a hídfeljárók is. A hidak közül a Belvárosin lassabb az átjutás, de egyre többen vannak az új hídon is.