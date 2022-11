17:00: Baleset történt a Bécsi körút és az Alföldi utca sarkán. Torlódásra kell számítani.

Torlódik a forgalom már most a Bertalan hídon Szeged felé a lezárás miatt, Budapesti körút, Makkosházi körút az útburkolat javítása miatt, a Vásárhelyi Pál utca a szélső sáv lezárása miatt a körforgalom felé. Nem egyszerű közlekedni a Dugonics tér környékén sem, minden irányból torlódás van, de tele van a Somogyi utca, Oskola utca, Boldogasszony sugárút is. Szabadkai úton kifelé, befelé sokan vannak , csak úgy mint az Algyői úton és a Szőregi úton. Dorozsmai úton a belső sávok lezárása miatt megy az araszolás mind a két irányban. Sajnos az idő is nehezíti a közlekedést, víztócsák vannak az utakon, mellék utcákban a lehullott falevelek okozhatnak meglepetést és hát a látótávolság is kisebb mint egyébként. Sok a biciklis is városszerte.