Szellős a forgalom, teljesen jól lehet közlekedni mindenfele, a sugárutakon és a nagykörúton is jó tempóban lehet haladni. A külső körutakon, mint a Rókusi, Makkosházi, illetve a belvárosban a Tisza Lajos körúton többen vannak, de semmilyen fennakadás nincs. Jól lehet menni a Csillag téri csomóponton is, a Felső Tisza parton, Dugonics és Aradi vértanuk terén, Szabadkai úton szintén. A Bécsi körút és Petőfi sugárút kereszteződésében középtájon van egy jókora gödör, érdemes figyelni és kikerülni. Újszegeden a hídfőknél sincs túl nagy mozgás, a hidakon is jól át lehet jutni. - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.