Sokan vannak a bevezető utakon, külső részeken, sugárutakon, főleg a Kossuth Lajoson és a József Attilán. Ez utóbbin a Deák gimnáziumnál a Gyevi utca sarkán villamos és autó ütközött, még tart a helyszínelés. A Csillag téri körforgalom, Víztorony tér, Római körút jócskán tele vannak. A Felső Tisza part szintén jól be van sűrűsödve, és alakul a Tisza Lajos körút is, főleg a Dugonics és Aradi vértanúk tere környékén. Itt a sugárutak elején is vannak bőven, és most már be van lassulva a Boldogasszony sugárút, valamint a belvárosi utcák is. A Szabadkai út, illetve Újszegeden a Makai, Szőregi út ontja befele az autókat, egyre többen vannak a Thököly és Bérkert utcán, valamint a Temesvári körúton. A hídfeljárók is tele vannak, mindkét hídon lassul a tempó. Félpályás útzár van a Fő fasor 41-nél a befele tartó oldalon, valamint a Széchenyi tér-Kárász utca sarkánál, továbbá a Nagy Jenő utcába sem lehet behajtani a Széchenyi tér felől.