A bevezető fő utakon már sokan tartanak a város irányába, de a Budapesti úton, Algyői úton, Bajai úton kifelé is sok a jármű. A Szerb utca, Makai út, Szőregi út is már tele van, de a Temesvári körúton is folyamatos a kocsisor, illetve a Derkovits fasoron, Fő fasoros a Bérkert utcán a lámpáknál sorok vannak. A hidak előtt is alakul a sor, valamint a hidakon is már lassabb a haladás Szeged irányába. Tele vannak a körutak és a sugárutak. Torlódik a forgalom a Csillag térnél, Aradi vértanúk terénél és a Kossuth Lajos végen a körforgalomnál. Felbontás nehezíti a közlekedést a Nagy Jenő utcába, ezért egyirányú a közlekedés csak a Széchenyi tér felé lehet menni, ez okoz némi fennakadást, illetve a Károlyi utcában torlódást. A Bakay Nándor utca is végig tele van, lépésben lehet haladni. Tele van a Felső Tiszapart és a rakpart is, valamint a Budapesti körúton is lépésben halad a forgalom. A Szilléri sugárúton is rengeteg a jármű, nehéz a kihajtás a Dankó Pista utcából és a Hajós utcából.