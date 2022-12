A körutak, sugárutak tele vannak, csak úgy mint a hidak is mind a két irányban. Torlódik a forgalom a Hősök kapujánál, a Dugonics térnél, valamint lépésben lehet haladni a Somogyi utcában, Oskola utcában és a Boldogasszony sugárúton is befelé. Szintén nehézkes a haladás a Budapesti körúton ahol egy sávon lehet haladni a Makkosházi körút felé, valamint a József Attilán is, ami eléggé vissza lassítja a forgalmat. Tele van az Algyői út is kifelé-befelé, csak úgy mint a Budapesti út és a Bajai út. A Kossuth Lajos sugárúton a körforgalomnál sorok vannak ezért lassú a haladás. Az újszegedi részen sincs hiány közlekedő járműből. A Temesvári körúton minden sáv tele van, a Szőregi úton kifelé lépésben lehet haladni.