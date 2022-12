A belvárosi részen kisebb-nagyobb torlódások vannak. Tele van a Somogyi utca, Oskola utca, Boldogasszony sugárút és a Széchenyi tér környéke. A Nagykörúton is végig sok az autó, csak úgy mint a külső körúton. Tele vannak a sugárutak is járművel. A József Attilán kifelé-befelé sor van a Budapesti kereszteződés előtt, Kossuth Lajos sugárúton minden sáv tele van, a körforgalomnál minden irányból torlódik a forgalom. A Kálvária sugárúton és a Szabadkai úton is élénk a forgalom. A Budapesti körúton egy-egy sávon lépésben haladnak a járművek, a Csillag térnél minden irányból sorok alakulnak. A hidakon mind a két irányban jól lehet közlekedni, de a Szőregi úton kifelé sok a jármű.