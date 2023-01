A bevezető főútjainkon a város felé már sorok vannak, de a körutakon, sugárutakon is sok az autó. A lámpáknál egyre hosszabb sorok alakulnak ki. Tele vannak a hidak is első sorban a belváros felé, és az Újszegedi részen a híd előtt már torlódás van. Torlódik a forgalom a Csillag térnél, Mars térnél, Aradi Vértanúk terénél és a Kossuth Lajos sugárút végén a körforgalomnál is.