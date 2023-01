A főutakon, sugárutakon, körutakon mindkét irányban lendületesen lehet haladni. A Rókusi, Makkosházi körút, Vásárhelyi Pál utca picivel forgalmasabbak, és úgy általában a tarjáni és felsővárosi csomópontok is, de torlódások nincsenek. A belvárosban azért van mozgás, illetve a város másik felében a Horgosi, Szabadkai út ami sűrűbb, továbbá van autó a Mars tér körül és a Tisza Lajos körúton is, de összességében szellősnek mondható a forgalom. A Szőregi, Makai út jól járható, a hidak előtt is rövidebb sorok vannak, mindkét hídon teljesen jól át lehet jutni - tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.