Tele vannak a bevezető fő utak. Algyői úton sor van a Ladvánszky utcai lámpánál, de tele van a Makai út , Szőregi út , Bajai út , Szabadkai út és a Dorozsmai út befelé. Budapesti úton kifelé-befelé sokan vannak. Körutakon , sugárutakon is sűrű a forgalom lámpáknál alakulnak a sorok . Torlódás van a Csillag térnél, Mars térnél, Dugonics térnél, AradiVértanúk terénél, Kossuth Lajos sugárút végén a körforgalomnál éspersze Újszegeden a híd lábánál . Belvárosi hídon lassú az átjutás , de a Bertalan hídon is sok az autó. Folynak a munkálatok az Aradi Vértanúk terén , Zsámbokréti soron és az Irinyi János utcában is kerülgetni kell az elkerített aknafedőt. - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.