Tele vannak a körutak, sugárutak, hidak - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól. A Dugonics térnél, Oskola utcában, Boldogasszony sugárúton lépésben lehet haladni. A Szilléri sugárúton, Budapesti körúton is araszolás van, de a József Attila sugárúton is tele vannak a sávok, csak úgy mint a Kossuth Lajos sugárúton. A Temesvári körút, Szőregi út is tele van csak úgy mint az Algyői út, Budapesti út, Bajai út. A külső körúton minden sávban a sok a jármű, lassú a haladás és az eső miatt is nehezebb a közlekedés. A nagykörúton viszonylag lendületesen lehet haladni.