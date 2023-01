Élénk a forgalom bevezető fő utakon, Algyői úton a Ladvánszky utcai lámpánál sor van befelé, de a Dorozsmai út, Bajai út, Szabadkai út és a Szőregi úton is kocsisor van a város irányában . Viszonylag jól járhatók a sugárutak, körutak. Belvárosi híd már tele van, az Újszegedi részen a híd előtt alakulnak a sorok, Bertalan hídon is sok a jármű, de lehet haladni. Kisebb dugók vannak már az Aradi Vértanúk terénél, Boldogasszony sugárút elején, Csillag térnél és a Kossuth Lajos sugárúti nagy körforgalomnál. Jól lehet közlekedni még most a Felső Tisza parton és a rakparton is. - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.