Sok a jármű az utakon. Algyői, Dorozsmai, Bajai, Szabadkai úton egyre hosszabbak a sorok mindkét irányban. A külső körutakon is vannak bőven, csakúgy, mint a sugárutakon. A nagykörúton folyamatosan lehet haladni, a Tisza Lajos körúton pedig az Anna kúttól a klinikákig van rengeteg autó. Az Aradi vértanúk terén még dolgozik a vízmű, a Rerrich Béla tér fele kell kerülni. Makkosháza, tarján, felsőváros főbb útvonalai tele vannak, és a Felső Tisza part elején a lámpánál is egyre hosszabb a sor. Újszegeden a Makai úton a szokásos autókonvoj van a körforgalomig, de sok a jármű a hidakra vezető utcákon is, egyelőre a Belvárosi hídon lassabb az átjutás. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.