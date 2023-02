Élénk a forgalom, és sajnos köd van ma reggel, ezért kapcsoljunk világítást és tartsuk be a követési távolságot! - figyelmeztették az autósokat a Rádió Taxi Három munkatársai. Az Algyői úton, Szőregi úton már sor van befelé, de tele van a Dorozsmai út, Budapesti út, Szabadkai út és a Bajai úton is rengeteg az autó. A körutakon, sugárutakon is tele vannak a sávok, a lámpáknál alakulnak a sorok. A Belvárosi hídon lépésben halad a forgalom, illetve az újszegedi oldalon sorok vannak a híd előtt. A Bertalan hídon is sok a jármű Szeged irányába . Torlódik a forgalom a Csillag térnél, Aradi vértanúk terénél, a Kossuth Lajos sugárút végén a körforgalomnál. Az Aradin dolgozik még a vízmű és a Liliom utca Semmelweis utca felőli végén is munkálkodnak, és a Szilléri sugárúton is kerülgetni kell az elkerítést a szélső sávban a Dankó Pista utca és a Római körút között.