Jól lehet közlekedni a körutakon, sugárutakon és a hidakon is mind a két irányban - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól. Kicsit sűrűbb a forgalom a Boldogasszony sugárúton, Somogyi utcában, Oskola utcában, Kossuth Lajos sugárúton. Munkálatok miatt a Liliom utca és a Semmelweis utca sarkán egy elkerített rész nehezíti a közlekedést. A József Attila sugárút és a Szent Miklós utca sarkán csőtörés miatt van lezárás, az Aradi Vértanúk terénél is folynak a munkálatok. Sokan vannak a Szőregi úton kifelé, Algyői úton befelé, de tele van a Sándorfalvi út is kifelé, csak úgy mint a Dorozsmai út, ahol kint van a mérő autó is.