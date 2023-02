Élénk a forgalom, a bevezető fő útjainkon a város felé már sorok vannak, de a körutakon, sugárutakon is sok az autó lámpáknál egyre hosszabb sorok alakulnak. Tele vannak a hidak is elsősorban a belváros felé, és az újszegedi részen a híd előtt már torlódás van. Torlódik a forgalom a Csillag térnél, Mars térnél, Aradi Vértanúk terénél és a Kossuth Lajos sugárút végén a körforgalomnál. A Bevárosi hídon egy kátyút kell kerülgetni, az Aradi Vértanúk terén is még folynak a munkálatok, a körtöltés utca Damjanich utca felőli része zsákutca! - figyelmeztettek a Rádió Taxi Három munkatársai. Baleset történt az 55-ös fő úton Mórahalom és Domaszék között , teljes útzár van, terelik a forgalmat - jelezték továbbá a taxisok: a gyalogosgázolásról hírünket itt találják.