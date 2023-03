Tele vannak a bevezető főutak. A körutak, sugárutak is minden irányban megteltek. A Tisza Lajos körúton a klinikák felé végig tele van emiatt csak lépésben lehet haladni. Torlódás van az Aradi Vértanúk terénél, Dugonics térnél és a Híd utcában. A Felső Tisza-Parton is egészen a Bertalan hídig torlódik a forgalom, de a Csillag tér is minden irányból tele van. A Szőregi úton befelé torlódik a forgalom. Tele van a Temesvári körút a lámpáknál minden

irányból sorok vannak. A Belvárosi hídon lépésben halad a forgalom Szeged felé, illetve a híd előtt sorok vannak. A Bertalan hídon is hasonló a helyzet. A Kossuth Lajos sugárúton kifelé-befelé minden sáv tele van, a körforgalomnál minden irányból torlódik a forgalom.