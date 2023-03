Reggelihez hasonlóan tele vannak az utak. Tisza Lajos körúton mind a két irányba lépésben lehet haladni , csak úgy mint a Boldogasszony sugárúton, Oskola utcában, Somogyi utcában, Stefánián. Nagykörúton is mind a két irányba tele vannak a sávok , de a külső körút is tele van. Sugárutakon is kifelé befelé sorok vannak. Hidakon lehet haladni , de sokan vannak. Szőregi úton kifelé erős a forgalom, Algyői úton, Bajai úton, Szabadkai úton és a Budapesti úton kifelé-befelé sorok vannak. Petőfi Sándor sugárúton a Dugonics tértől kifelé a biciklisávot felbontották, sáv szűkület miatt kicsit nehézkes a közlekedés. Sok biciklis van az utakon. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.