Körutakon, sugárutakon sok a jármű, de a rakparton is élénk a forgalom. Kisebb torlódást a Somogyi utcában, Oskola utcában, Stefánián, és a Kossuth Lajos sugárúton láttunk. Sokan vannak a hidakon is, de mind a két irányban jól lehet haladni. Sokan vannak a Szőregi úton kifelé, Algyői úton mind a két irányban, de a Bajai út is tele van. Csillag térnél is soka jármű,de lehet haladni, csak úgy mint a Szilléri sugárúton, Felső Tisza parton. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.