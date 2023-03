Erősödik a forgalom a bevezető utakon, külső részeken, körutakon és a sugárutakon egyaránt. A Rókusi körút és Csáky sarkán egy elkerített aknafedő óriási torlódást okoz, érdemesebb elkerülni, ha van rá mód. A makkosházi, tarjáni és felsővárosi területek is jó sűrűek, és a Felső Tisza part elején is egyre hosszabb a sor a lámpánál. A nagykörúton viszonylag jól lehet haladni, de a kiskörút tömve van a lezárt rakpart miatt, gyakorlatilag teljes hosszában torlódik mind a két irányban. Sűrű a Petőfi sugárút, Szabadkai, Horgosi út, Boldogasszony sugárút. A Makai, Szőregi úton is sokan tartanak befele, a körforgalomig tele van az út járművel. A hidak előtt sorok alakulnak, de egyelőre a Belvárosi hídon lassabb az átjutás.