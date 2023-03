A bevezető főutakon alakulnak a sorok, de a körutakon és a sugárutakon is sok a jármű. Az Algyői úton a Ladvánszki utcánál már torlódás van, de s Szőregi úton is lépésben lehet befelé haladni. A Szabadkai úton a vasúti átjáró előtt már szép hosszú sor van befelé. Mind a két híd tele van illetve az Újszegedi oldalon a hidak előtt sorok vannak. Tele van a Tisza Lajos körút, a rakpart, a Felső Tisza-Part. Torlódás van a Dugonics térnél, Aradi Vértanúk terénél, Kossuth Lajos sugárút végén a körforgalomnál. Tele van a Dorozsmai út és a Sándorfalvi út is befelé.