Tisza Lajos körút már végig tele van, lépésben lehet csak haladni. Sok a jármű a Kelemen utca, Zrinyi utca, Aradi Vértanúk tere és a Boldogasszony sugárúton is. Torlódik a forgalom a Felső Tisza-Parton, Csillag térnél, Újszegeden a hídfeljárókban és a Kossuth Lajos sugárút végén a körforgalomnál is minden irányból sorok vannak. Tele van a nagykörút is már csak lépésben lehet haladni, csak úgy mint a külső körúton. A bevezető főutakon is alakul a forgalom. Az Algyői úton már torlódás van, de tele van a Dorozsmai út, Bajai út, Szabadkai út és a Szőregi út is. A rakpart még mindig le van zárva.