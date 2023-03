Nagyon hideg van, sokan indultak el ma is autóval. Tele van az Algyői út befelé, Sándorfalvi úton is folyamatos a kocsi sor befelé, csak úgy mint a Dorozsmai úton, Szabadkai úton és a szőregi úton. Budapesti úton kifelé -befelé sokan vannak és a a Bajai úton is mind két irányban tele vannak a sávok. Sugárutakon, körutakon is élénk a forgalom és mind a két hidunkon a belváros felé torlódás van . Torlódás van a Csillag térnél , Aradi Vértanúk terénél. lámpás körforgalomnál és a Mars térnél is. Attila utcába még mindig nem lehet behajtani. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.