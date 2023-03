Tele vannak a körutak, sugárutak. Torlódik a forgalom a Tisza Lajos körúton mind a két irányban, a Somogyi utca , Oskola utca, Stefánia, Kelemen utca Tele van a nagykörút is, lámpától - lámpáig érnek a sorok. Kossuth Lajos sugárúton is minden sáv tele van, József Attilán kifelé erősebb a forgalom. Hidakon mind két irányba sok a jármű de lehet haladni. Újszegedenhol sokan vannak, Szőregi úton kifelé lépésben lehet haladni. Tele van a Sándorfalvi út is kifelé, csak úgy mint a Bajai út. Algyői úton kifeléis befelé is sokan vannak. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.