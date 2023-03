Észlelhető a Tisza Lajos körút forgalmán, hogy kicsit jobban lehet haladni rajta. A Dugonics tér környékén torlódás van minden irányból. Sokan vannak a Kelemen utca, Zrínyi utca és az Aradi Vértanúk terénél is. Nagykörúton is érezhetően jobban lehet haladni, de azért a Római körút - József Attila sugárúti csomopontnál torlódásvan első sorban a híd felől. Tele vannak a városba vezető fő útak . Sugágárutakon is kifelé -befelé erős a forgalom. Torlódással találkozhatunk a Kossuth Lajos sugárút végén a körforgalomnál, Csillag térné , Mars térnél .Tele van a Felső tisza part is. Belvárosi hídon lépésben lehet haladni, híd előtt az Újszegedi részen sorok alakulnak, Bertalan híd is tele van. Sok a biciklis a városban. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.