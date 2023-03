Nagyon erős a szél, bent a városban is, de kint még jobban kell tartani a járműveket. Élénk a forgalom a körutakon, sugárutakon. Mind két hídon sok a jármű, de jól lehet haladni rajtuk. Kicsit sűrűbb a forgalom a Temesvári körúton, Szőregi úton, Bérkert utcában. Torlódás van a Mars térnél, Dugonics térnél, Boldogasszony sugárúton, Oskola utcában valamint a lámpás körforgalomnál és a Csillag térnél. Az Algyői úton kifelé-befelé sorok vannak. A Sándorfalvi úton kifelé van sor, de sokan vannak a Dorozsmai úton és a Bajai úton is mind a két irányban. Tele van a Szabadkai út és a Budapesti út is . A Bakay Nándor utcában is lépésben lehet csak haladni.