Élénk a forgalom a városban. A Körutakon és a sugárutakon is sok a jármű. A lámpás kereszteződésekben is lassan alakulnak a sorok. A bevezető fő útjainkon főleg a város felé vannak sorok, de a Budapesti úton és a Bajai úton kifelé is sok a jármű. Torlódás van az Aradi Vértanúk terénél, Csillag térnél, lámpás körforgalomnál és a belvárosi híd előtt az Újszegedi oldalon. Sok a jármű a Felső-Tisza parton, a rakparton és a Bakay Nándor utcában. Dolgoznak a Szent Ferenc utcában, ezért az állomás előtti részt zsákutcává alakították. Az Aradi Vértanúk terénél ki raktak egy 30-as táblát és a Bertalan hídon is van egy 30-as tábla Újszeged felé. A Sándorfalvi úton történt egy baleset, ott helyszínelnek - tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.