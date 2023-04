A bevezető utakon, Dorozsmai, Bajai, Algyői, a túloldalt a Makai, Szőregi úton egyre hosszabb sorokban tartanak befele a járművek. A hidak előtt is sorok várakoznak, mind a két hídon belassult a közlekedés, de a Bertalan híd azért lendületesebb. A körutak, sugárutak is mozgalmasak, a Rókusi körút, a Kossuth Lajos és József Attila sugárút mindkét irányban tele van. A Teréz és Damjanich utca és a Mars tér is kezdenek nehézkessé válni. A Párizsi körúti rendőrség előtt a külső sávban elkerítették az összes aknafedőt, érdemes időben besorolni. A Szabadkai úton erős a forgalom, a Horgosi, Földmíves utca, Dugonics tér, Aradi vértanúk tere, Zrínyi utca, Boldogasszony sugárút ugyancsak lassabban járhatók. Sűrűek a felsővárosi és tarjáni csomópontok, Víztorony tér, Csillag tér, Etelka sor, Felső Tisza part.