Egyre többen vannak a körutakon, sugárutakon, a lámpáknál már sorok alakulnak. Az Algyői úton kifelé-befelé erős a forgalom, csak úgy a Dorozsmai, Bajai, Szőregi és Szabadkai úton. A belvárosi részen kisebb-nagyobb torlódások vannak, a Mars téren, Boldogasszony sugárúton, Aradi Vértanúk terénél. A Felső Tisza-Parton sűrű a forgalom, az elején a lámpánál egyre nyúlik a sor. A Csillag tér is minden irányból tele van, de a Szilléri sugárúton, Retek és Hajós utcán, Etelka soron is van autó bőven. Újszegeden sokan vannak a Székely és Népkert soron, Vedres utcán, Temesvári körúton. A Belvárosi hídon lassabb az átjutás, de az új hídon is egyre hosszabbak a sorok.